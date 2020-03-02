В Башкирии за проезд в электричках ввели дополнительный сбор

«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» установила дополнительный сбор в размере 15 рублей при покупке билета в пригородных электропоездах.

В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что сбор не будет взиматься с пассажиров, который следуют со станций, где отсутствует или не работает билетная касса и нет автоматов, печатающих пригородные билеты.