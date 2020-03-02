В Башкирии за проезд в электричках ввели дополнительный сбор
2 марта, 12:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нововведения вступили в силу с 1 марта.
«Башкортостанская пригородная пассажирская компания» установила дополнительный сбор в размере 15 рублей при покупке билета в пригородных электропоездах.
В пресс-службе Куйбышевской железной дороги сообщили, что сбор не будет взиматься с пассажиров, который следуют со станций, где отсутствует или не работает билетная касса и нет автоматов, печатающих пригородные билеты.
По республике в настоящий момент курсируют 87 поездов, железнодорожным сообщением охвачены 17 из 54 регионов Башкирии. Сообщается, что тарифы на проезд установлены ниже себестоимости, затраты компенсируются из республиканского бюджета. В 2019 году они достигли порядка 400 млн рублей.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей