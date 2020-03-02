В Башкирии введут единую школьную форму для всех учеников

Концепция новой формы была продемонстирована на форуме школьного образования «Взлетай!». По словам заведующей кафедрой технологии и конструирования одежды УГНТУ, в основе разработки школьной формы лежит « проверенный временем силуэт, удобный и комфортный в динамике и статике для ребенка». По ее словам, таки в одежде должны быть воздухонепроницаемые, стойкие и прочные.

В настоящий момент эскизы уже подготовлены, продемонстрированы были и примеры формы, которую уже носят в некоторых школах.