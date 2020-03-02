В Башкирии введут единую школьную форму для всех учеников
2 марта, 16:31ОбществоАлия ФатхиеваФото: https://bash.news/
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В министерстве образования республики решили ввести для всех единый дресс-код.
Концепция новой формы была продемонстирована на форуме школьного образования «Взлетай!». По словам заведующей кафедрой технологии и конструирования одежды УГНТУ, в основе разработки школьной формы лежит « проверенный временем силуэт, удобный и комфортный в динамике и статике для ребенка». По ее словам, таки в одежде должны быть воздухонепроницаемые, стойкие и прочные.
В настоящий момент эскизы уже подготовлены, продемонстрированы были и примеры формы, которую уже носят в некоторых школах.
На форуме также говорили про питание и систему образования в целом. В частности, глава Башкирии предложил активнее изучать в школе основы религии, произнеся при этом очень эмоциональный спич.
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