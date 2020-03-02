В Башкирии возросла смертность в ДТП

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В правительстве республики подвели итоги по прошествии первых двух месяцев.
Председатель госкомтранса Тимур Мухаметьянов сообщил, что за прошедшие два месяца в регионе погибли 64 человек. Этот показатель, отметил он на семь человек больше чем в 2019 году.
Радий Хабиров отметил, что с таким началом года в республике будет сложно достичь показателя в 400 жертв в год, так как число погибших растет уже два месяца подряд. Руководитель региона спросил, как в ведомстве собираются исправлять ситуацию.
На вопрос Хабирова Мухаметьянов ответил, что для этого будут дальше ремонтировать дороги, наносить разметку, установят камеры видеофиксации.
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