В Башкирии уволили учительницу, которая называла детей «засранцами и алкашами»

В одной из школ Салаватского района приняли решение уволить учительницу башкирского языка и литературы Зулейху Саитгалину. Прямо во время уроков она повышенным тоном называла детей «засранцами и алкашами».

Аудиозапись, подтверждающую поведение педагога, выложил член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин. Её сделала ученица во время урока. Одной из школьниц женщина заявила, что та выросла такой же алкоголичкой, как и ее пьющий дед. А когда девочка пытается возразить, что живет с родителями, то в ответ слышит, что и они «такие же алкаши».