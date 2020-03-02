В Башкирии уволили учительницу, которая называла детей «засранцами и алкашами»
2 марта, 17:38ОбществоКарина МамаеваФото: Facebook
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Женщина оскорбляла школьников прямо во время уроков.
В одной из школ Салаватского района приняли решение уволить учительницу башкирского языка и литературы Зулейху Саитгалину. Прямо во время уроков она повышенным тоном называла детей «засранцами и алкашами».
Решение об увольнении учительницы было принято на совещании районного отдела образования, сообщают «РИА Новости».
Аудиозапись, подтверждающую поведение педагога, выложил член СПЧ при главе Башкирии Динар Зайнуллин. Её сделала ученица во время урока. Одной из школьниц женщина заявила, что та выросла такой же алкоголичкой, как и ее пьющий дед. А когда девочка пытается возразить, что живет с родителями, то в ответ слышит, что и они «такие же алкаши».
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