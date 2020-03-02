В Башкирии учрежден специальный День поминовения и почитания

Сегодня, 2 марта, на оперативном совещании в правительстве Башкирии глава региона Радий Хабиров объявил о том, что он подписал указ об учреждении отдельного Дня поминовения и почитания.

Он пояснил, что этот памятный день будет закреплен за датой 2 мая. По задумке главы Башкирии, 2 мая является удобным днем для того, чтобы все желающие смогли побывать на кладбищах и привести в порядок места погребения своих близких.

Задача властей - помочь с решением транспортного вопроса, а также с дежурствами и организацией работы представителей религиозных конфессий. В указе отмечено, что в этот день муниципалитеты также будут помогать благоустраивать могилы ветеранов участников и вдов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и т.д.

Все организационные вопросы должны быть решены до 30 марта.