В 13-й больнице Уфы опровергли данные о высокой радиации

Руководитель больницы №13 Булат Гарифуллин,решил выступить с этим заявлением в эфире Башкирского спутникового телевидения после распространившейся информации, которая через соцсети просочилась в СМИ,

В минувшую пятницу известность получил ролик одного из пациента больницы, где он показывает данные прибора, сообщающих о том, что уровень радиации в кабинете КТ выше нормы в десять раз. Позже об этом написал портал Proufu.ru, сравнив этот случай с аварией на Чернобыльской АЭС.