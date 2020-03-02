В 13-й больнице Уфы опровергли данные о высокой радиации
По словам главного врача, радиационный фон находится в норме.
Руководитель больницы №13 Булат Гарифуллин,решил выступить с этим заявлением в эфире Башкирского спутникового телевидения после распространившейся информации, которая через соцсети просочилась в СМИ,
В минувшую пятницу известность получил ролик одного из пациента больницы, где он показывает данные прибора, сообщающих о том, что уровень радиации в кабинете КТ выше нормы в десять раз. Позже об этом написал портал Proufu.ru, сравнив этот случай с аварией на Чернобыльской АЭС.
Главный врач больницы сообщил также, что совсем недавно в кабинете проводили проверку сотрудники независимого федерального Центра гигиены и эпидемиологии. Исследование проводилось в течение дня, замеры были сделаны во всех шести плоскостях. По предварительным результатам экспертизы, обстановка в норме, отметил Гарифуллин.