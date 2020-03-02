Следком РФ возбудил уголовное дело в отношении украинских полицейских и прокуроров

Как сообщает rns.online, со ссылкой на официальной представителя Следкома России Светлану Петренко, речь идет о событиях в Крыму и действиях гражданина Украины Ахтема Чийгоза. В 2014-м году он организовывал массовые беспорядки и всячески мешал действиям законной власти. За это, в 2017 году, после двух лет следствия, его приговорили к лишению свободы сроком на 8 лет.

Несмотря на то, что преступления Чийгоза были доказаны на Украине, в отношении российских следователей, занимавшихся этим делом, вынесены подозрения. Причем статья выбрана абсурдная и заведомо провокационная «Нарушение законов и обычаев войны».

Еще один провокационный момент – подразделение, вынесшее данное подозрение именуется Главное управление Национальной полиции Автономной Республики Крым и города Севастополе.

По словам Светланы Петренко, подобные действия Украины «противоречат не только закону, но и здравому смыслу, а наименование подразделений с привязкой к субъекту Российский Федерации носит лишь провокационный характер».