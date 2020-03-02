Рособрнадзор раскрыл новые технологии, которые используют на ЕГЭ 2020

Инновационная технология машинного зрения призвана не допустить мошенничество во время сдачи единого экзамена. Для этого применяются нейросети, которые анализируют поведение человека. Если поведение вызывает подозрение, то искусственный интеллект фиксирует это. Позже оператор-человек, отсматривая отрезок видео, подтверждает или опровергает мнение машины.