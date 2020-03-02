Рособрнадзор раскрыл новые технологии, которые используют на ЕГЭ 2020
2 марта, 20:34ОбществоФото: Kremlin.ru
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В Рособрнадзоре заявили, что в нескольких регионах во время ЕГЭ будет использовано машинное зрение.
Инновационная технология машинного зрения призвана не допустить мошенничество во время сдачи единого экзамена. Для этого применяются нейросети, которые анализируют поведение человека. Если поведение вызывает подозрение, то искусственный интеллект фиксирует это. Позже оператор-человек, отсматривая отрезок видео, подтверждает или опровергает мнение машины.
После этого так называемое «подозрение на нарушение» подлежит проверке на месте, сообщает RT.
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