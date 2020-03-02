«Остров фантазий» выйдет на экраны уфимских кинотеатров 5 марта

У каждого из нас есть мечты и фантазии. Один хотел бы оказаться на красивом тропическом острове, где может исполниться любое твое желание. А другой мечтает о том, чтобы в его жизни, наконец, произошли события, которых он так ждет. Третий же хотел бы исправить ошибку, о которой очень сожалеет. А у четвертого есть желания посерьезнее и пострашнее. Решиться в реальной жизни на такие вещи иногда очень непросто, и до поры до времени они живут лишь в нашем воображении.

Фото: SonyPicturesRU

Действие триллера «Остров фантазий» разворачивается там, где может исполниться любая мечта… Но за ее осуществление придется заплатить, ведь у всего есть своя цена. Центральным персонажем фильма является загадочный мистер Рорк, облаченный в белоснежный костюм хозяин острова, на котором исполняются мечты. Он приглашает всех, у кого есть заветная мечта, посетить его владения и воплотить в жизнь все свои фантазии. Но есть одно «но», о котором мистер Рорк сразу предупреждает гостей: исполнение желания может привести к самым неожиданным для них последствиям.

Фото: SonyPicturesRU

Съемки картины происходили в юго-западной части Тихого океана, на архипелаге Фиджи. Острова архипелага просто завораживают своей первозданной красотой, и авторам картины очень хотелось, чтобы зрители увидели все это на экране. Им пришлось нелегко, но результат стоил затраченных усилий.

В картине 2020 года главные роли сыграли такие актеры, как Майкл Пенья («Марсианин», «Ярость»), Мэгги Кью («Дивергент»), Майкл Рукер («Стражи Галактики», «Гори, гори ясно»), Люси Хейл, Остин Стоуэлл. Режиссер Джефф Уодлоу («Пипец 2», «Правда или действие»).