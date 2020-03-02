Макрон сообщил о готовности помочь с противостоянием беженцам Греции и Болгарии

Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте, сообщает 2 марта газета «Известия».

Макрон подчеркнул, что Франция готова к содействию в защите границ от нелегальных мигрантов. Он также добавил, что следует объединиться и не допустить гуманитарного кризиса в сложившейся ситуации.