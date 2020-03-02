Макрон сообщил о готовности помочь с противостоянием беженцам Греции и Болгарии
2 марта, 19:12ОбществоФото: commons.wikimedia.org
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По словам президента Франции Эммануэля Макрона, республика готова помочь Греции и Болгарии в ситуации с наплывом нелегальных мигрантов из Сирии на границах.
Об этом он написал в своём Twitter-аккаунте, сообщает 2 марта газета «Известия».
Макрон подчеркнул, что Франция готова к содействию в защите границ от нелегальных мигрантов. Он также добавил, что следует объединиться и не допустить гуманитарного кризиса в сложившейся ситуации.
Накануне лидер Греции Стелиос Петсас назвал наплыв мигрантов угрожающим национальной безопасности. В последний день зимы сотни беженцев пытались пройти через границу с Турцией в регионе Эфрос. Им вынуждены были дать отпор полицейские.
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