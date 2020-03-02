Любовь к почте. Жители Дагестана регулярно ходят за корреспонденцией

Село Куруш в Докузпаринском районе Республики Дагестан — бесспорный победитель сразу в двух географических «номинациях».

Во-первых, это самое высокогорное поселение на Северном Кавказе, в России и Европе — оно расположено на высоте 2560 м над уровнем моря. Раньше оно было популярно у любителей альпинизма — отсюда можно совершить восхождение на вершины Базардюзю (4466 м), Шалбуздаг (4150 м) и Ерыдаг (3925 м). Сейчас поток туристов уменьшился, но не иссяк, пишет aif.ru.

Во-вторых, это самая южная точка Российской Федерации: Куруш находится всего в 5 км от границы с Азербайджаном.

Такое расположение оказывает огромное влияние на жизнь курушцев. Для въезда в село необходимо заранее оформить пропуск, ведь это приграничная зона. Да и полноценная дорога была построена совсем недавно, в 2013 году. До этого Куруш с административным центром района Усухчаем соединяла лишь гравийная дорога, в зимний период становившаяся очень сложной и опасной для проезда. А еще раньше добраться сюда было возможно только по горным тропам. В селе сейчас проживает чуть больше 800 человек из 99 хозяйств, для которых один из главных способов связи с внешним миром — это почта.

Отделение «Почты России» № 368754 в Куруше тоже вполне достойно упоминания в Книге рекордов Гиннесса — ведь это самое высокогорное отделение почтовой связи в Европе. Основано оно было в 1994 году, и работают там всего два сотрудника, обслуживая около 250 местных жителей в день — чуть меньше трети всего населения Куруша. Приходят сюда и пограничники — около 50 человек в день. Отделение обслуживает небольшую территорию, поэтому местному почтальону Хасаю Хасаеву много ходить не приходится — всего 3–5 км в день.

Наиболее востребованные курушцами сервисы — оплата коммунальных услуг, подписка на газеты и журналы, покупка бытовых товаров. Но отделение «Почты России» работает не только как пункт почтовой связи, но и как своего рода социальный клуб. Руководитель ОПС «Куруш» Малик Эскеров гордится тем, что очень хорошо знает всех своих клиентов.

«У нас с клиентами очень хорошие дружеские отношения. Когда чем-то нужно помочь, всегда по возможности откликаемся. Чаще просят оплатить электроэнергию. Иногда приходят посоветоваться по платежам, переводам, поделиться новостями или узнать последние новости», — рассказывает Эскеров.

Сотрудники отделения почтовой связи выступают и в качестве консультантов по современным технологиям. У жителей высокогорного села свои, особые заботы: быт, хозяйство, разведение скота. Так что сотрудникам почты приходится сначала разбираться с новинками цифрового мира самим, а затем объяснять, как это работает клиентам — например, как скачать мобильное приложение и отследить посылку.