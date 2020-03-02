Лица Победы: в Башкирии волонтеры собирают сведения о живых ветеранах войны

Сейчас в Башкирии, как, впрочем, и по всей стране, полным ходом идет подготовка к выпуску книги «Лица Победы», которая будет посвящена ветеранам-фронтовикам Великой Отечественной войны, проживающим в России и за рубежом. За границей вести эту работу помогают соотечественники, живущие там.

Непосредственно в нашей республике этим занимаются более 300 участников общественного движения «Волонтеры Победы», в основном это молодые люди. Они встречаются с пожилыми фронтовиками, собирают по крупицам информацию о той страшной войне, которую еще можно найти. К сожалению, очень многое за 75 лет утрачено, память о тех событиях невозвратно уходит в небытие вслед за их свидетелями, уходящими из жизни. Попытаться спасти то, что еще хранит память живых фронтовиков и тружеников тыла, - такую задачу поставили перед собой волонтеры.

- Мы занялись этой работой, в первую очередь, в память о наших дедах и прадедах, которые добывали Победу, об их семьях, ковавших ее в тылу. После встреч с ветеранами мы ищем их наградные листы через электронные базы Центрального архива Министерства обороны РФ и в дальнейшем уже готовим книгу, которую планируем выпустить в преддверии Дня Победы. Эту книгу мы будем дарить ветеранам 9 мая, - рассказывает руководитель движения «Волонтер Победы. Республика Башкортостан» Александр Юдин. - В книге будет фотопортрет ветерана, а также описание его подвига за полученную в годы войны медаль или орден.

Результаты своих встреч и поисков волонтеры публикуют в своей группе ВКонтакте.

Но многое остается и за кадром. Нередко в процессе такого общения выясняется, что ветеранам нужна та или иная помощь, и волонтеры по мере возможности помогают им решать проблемы. Недавно мы рассказывали, как волонтеры на свои средства купили дубликаты медалей для фронтовика Павла Федоровича Вербина, который лишился наград много лет назад.

После знакомства с этими ребятами журналист Медиакорсети решили присоединиться к хорошему делу и обнародовать собранные ими материалы на нашем сайте.

Итак, начиная с завтрашнего дня, вместе с волонтерами на нашем сайте мы будем рассказывать о живых фронтовиках и подвигах, за которые они получили боевые награды.

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