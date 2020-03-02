Известный фотограф устроит благотворительную акцию для уфимского хосписа

В преддверии 8 марта команда АНМО «Уфимский хоспис» решила поздравить сотрудниц и пациенток учреждения. В этот четверг они отправятся в паллиативное отделение Республиканского клинического онкологического диспансера, чтобы подарить прекрасным дамам хорошее настроение и букеты тюльпанов.

Для осуществления задумки известный в столице Башкирии фотограф Дим Тулунгужин сделает уникальные портреты всех желающих, а вырученные деньги пойдут на покупку букетов. По словам волонтеров, всего придется закупить около 30 цветочных композиций примерно на 25 тысяч рублей.