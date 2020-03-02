Известный фотограф устроит благотворительную акцию для уфимского хосписа
2 марта, 15:58ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Помочь волонтерам закупить подарки сможет каждый.
В преддверии 8 марта команда АНМО «Уфимский хоспис» решила поздравить сотрудниц и пациенток учреждения. В этот четверг они отправятся в паллиативное отделение Республиканского клинического онкологического диспансера, чтобы подарить прекрасным дамам хорошее настроение и букеты тюльпанов.
Для осуществления задумки известный в столице Башкирии фотограф Дим Тулунгужин сделает уникальные портреты всех желающих, а вырученные деньги пойдут на покупку букетов. По словам волонтеров, всего придется закупить около 30 цветочных композиций примерно на 25 тысяч рублей.
Чтобы принять участие в акции и помочь уфимскому хоспису, достаточно лишь записаться на фотосессию, которая состоится завтра, 3 марта. Все подробности акции - здесь.
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