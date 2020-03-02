Документальное кино про завод имени Седина отобрали на немецкий кинофестиваль
Проведение фестиваля в немецком городе Карлсруэ запланировано в период с 1 по 5 апреля.
Стало известно, что в число участников конкурсной программы XX кинофестиваля The Independent Days International Filmfestival (IDIF) вошла документальная картина российского кинорежиссера Константина Самсонова.
Это мероприятие является частью Ассоциации европейских кинофестивалей. Европейский союз присудил IDIF статус EFFE (Европа для фестивалей / Фестивали для Европы). Проводимый в Карлсруэ фестиваль проводится уже в двадцатый раз и по праву считается столицей авторского кино.
Картина «Завод» получила известность благодаря попаданию в финальные этапы Национальной молодежной кинопремии и Международного студенческого фестиваля ВГИК.
Несмотря на то что в борьбе с двумя другими картинами работа Самсонова не смогла получить престижную молодежную кинопремию, одно лишь попадание в финал обеспечило широкую известность фильма и его режиссера.
Столь же престижным является и фестиваль ВГИК. В разные годы этой премии удостаивались Тарковский, Климов и другие выдающиеся отечественные режиссеры.
Что касается самого фильма, то в нем речь идет как о проблемных годах завода имени Г. М. Седина, когда речь шла о закрытии завода-гиганта, так и о становлении его предприятия-преемника — Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС). «Это документальный фильм про завод, который не развалился, потому что на нем работали люди, которые не сдались», — отмечает режиссер.Несколько лет назад Южный завод тяжелого станкостроения стал преемником завода имени Седина. Сегодня на ЮЗТС до сих пор работают сотрудники, которые трудились и на первом предприятии. Сейчас они передают свои знания и традиции коллегам нового поколения и принимают активное участие в развитии отрасли.