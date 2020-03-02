Документальное кино про завод имени Седина отобрали на немецкий кинофестиваль

Что касается самого фильма, то в нем речь идет как о проблемных годах завода имени Г. М. Седина, когда речь шла о закрытии завода-гиганта, так и о становлении его предприятия-преемника — Южного завода тяжелого станкостроения (ЮЗТС). «Это документальный фильм про завод, который не развалился, потому что на нем работали люди, которые не сдались», — отмечает режиссер.Несколько лет назад Южный завод тяжелого станкостроения стал преемником завода имени Седина. Сегодня на ЮЗТС до сих пор работают сотрудники, которые трудились и на первом предприятии. Сейчас они передают свои знания и традиции коллегам нового поколения и принимают активное участие в развитии отрасли.