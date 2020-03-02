Депутаты Башкирии внесут в Госдуму закон, защищающий пчел от химикатов и пестицидов

Инициатива подразумевает, сообщили в пресс-службе Курултая, что граждане и юридические лица обязаны оповещать перед применение пестицидов и агрохимикатов население близлежащих населенных пунктов о том, что планируется распыление этих веществ.

По мнению председателя башкирского парламента Контастина Толкачева, именно несвоевременное информирование наносит ущерб пчеловодам, садоводам и огородникам, которые не успевают защитить себя и свое хозяйство. Он также отметил, что чаще всего пчелы травились в местах выращивания рапса.

«Поддержка Совета законодателей для нас при этом важна. Полученное заключение свидетельствует об актуальности проблема не только для Башкортостана, но и для многих регионов России», – добавил он.