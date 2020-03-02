Беспородные Васьки и британские Маруси  — какие кошки популярнее всего у россиян

Опрос проводился в феврале 2020 года среди 1158 пользователей ОК, имеющих кота или кошку.

В Одноклассниках люди традиционно делятся искренним личным контентом, в том числе фотографиями с домашними питомцами. Так, например, каждый месяц пользователи загружают в ОК 1,3 млн фотографий с изображением кошек, а стикерпаки с хвостатыми питомцами – среди самых популярных в соцсети.

В ходе исследования выяснилось, что более чем у 2/3 (68%) опрошенных есть один кот, у каждого пятого (22%) – два, и 10% респондентов ответили, что имеют трех и более котов.

Каждый второй домашний кот — беспородный (58% респондентов). У 12% пользователей живет британская короткошерстная, у 8% — сибирская. У каждого шестнадцатого участника опроса (6%) — сиамская или персидская кошка.

Самые популярные клички котов среди пользователей ОК – вариации на тему человеческих имен: Василий, Василиса, Вася, Васек (1,6% опрошенных). Чуть меньше, 1,3% респондентов, называют животных Маша, Машка, Маня, Мася, Масяня, Маруся и производные от них — Муська, Муся. Количество кличек кошек респондентов очень разнообразно, поэтому на самые популярные пришлось чуть больше 1% ответов.

Часто клички котам дают в зависимости от цвета шерсти: Рыжик, Дымка, Дымок, Черныш, Снежок/Белянка. Иногда котов называют в зависимости от качества шерсти – Пушок. Некоторые клички отражают героев книг, мультфильмов, фильмов, сериалов: Багира, Каспер, Фобос. Другие клички дают по аналогии с названиями продуктов: Фета, Ириска, Перец Чили. Некоторые пользователи интернета дают клички в зависимости от животных: Кот и производные, Белка, Мышка, Мошка.

На прошлой неделе, к празднику Масленицы в ОК появились стикеры с изображением известного кота Джаза. Джаз стал популярным в интернете благодаря фотографии с блинами, которую сделал его хозяин, живущий в Перми. В этом году Джазу исполнится 9 лет, сейчас кот известен не только в России, но и на Западе.