Банк «Открытие» выплатит денежные призы участникам лыжного марафона в Ханты-Мансийске

Первое место в дистанции 50 километров будет оплачиваться денежным призом в размере 400 тысяч рублей, второе — 200 тысяч, третье — 100 тысяч. Спортсмены, занявшие 4–10-е места, заработают от 30 до 5 тысяч. Финалисты других дистанций также будут награждены денежными призами и подарками. Весь призовой фонд предоставил генеральный партнер состязаний — банк "Открытие". Для пожилых и юных участников также предусмотрены поощрительные призы. Независимо от результата, все участники получат памятные медали, сообщает muksun.fm.

Лыжный марафон в ХМАО проходит с 2013 года. Организаторами являются правительство Югры, АУ "Юграмегаспорт" и Федерация лыжных гонок региона. Банк "Открытие" по традиции стал генеральным партнером мероприятия.

Марафон-2020 пройдет 11 апреля в пойме реки Горной. Для участия в состязаниях зарегистрировалось уже свыше 900 желающих из 28 субъектов РФ и стран зарубежья. Аналитики отмечают, что в этом году в марафоне могут принять участие более 3 тысяч лыжников. Регистрация доступна на сайте ugraloppet.ru.