В Уфе прокуратура взяла под контроль голодовку дольщиков «Цветов Башкирии»

Сотрудники прокуратуры Кировского района Уфы посетила вчера, 1 марта, посетил голодающих дольщиков ЖК «Цветы Башкирии», следует из сообщения ведомства республики.

Напомним, что вчера трое дольщиков этого жилого комплекса – Римма Ахметзянова, Ринат Хаматдинов и Ильдус Абдюков объявили голодовку, которая проходит в квартире по улице Даута Юлтыя, 10, кв. 35. Люди полностью отказались от еды.

В ближайшее время число участников акции должно увеличиться до 6. Люди требуют, чтобы их посетил глава госкомстроя Башкирии Андрей Трухан. Они добиваются того, чтобы их объект передали другому застройщику, а руководителю ООО «Башстройкомплект» Андрею Абызову предъявили обвинение по статье мошенничество. Еще одно их требование, чтобы стройку под личный контроль взял премьер-министр правительства Башкирии Рустэм Марданов.

Строительство жилого комплекса, который находится всего в 15 минутах от центра Уфы, началось в 2014 году. Люди должны были получить свое жилье через два года, но стройка в 2015 году остановилась. А через год компания-застройщик ООО «Башстройкомплект» была признана банкротом. В настоящее время около 400 человек не могут получить свои жилье.

В октябре прошлого года было возбуждено уголовное дело по факту хищения денежных средств участников долевого строительства. Однако фактически обвинение до сих пор никому не предъявлено. Руководитель ООО «Башстройкомплект» Андрей Абызов, по словам дольщиков, был допрошен только в качестве свидетеля.

В прокуратуре республики пояснили, что все доводы представителей инициативной группы будут изучены.