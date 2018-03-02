В Башкирии в прошлом году выявили 34 тысячи нелегальных работников

Башкирия по итогам прошлого года заняла седьмое место в России по количеству нелегальных работников, в Приволжском федеральном округе регион занимает седьмое место. Об этом в интервью газете «Республика Башкортотсан» рассказала министр семьи, труда и социальных отношений Ленара Иванова. По ее словам, в прошлом году на 300 предприятиях республики было выявлено 34,1 тыс. нелегальных работников, что превышает «контрольный показатель» на 32,2%.

- Всего за три года трудовые отношения оформили 185 тысяч человек. Финансовый результат данной работы, в том числе в виде поступления налогов и страховых взносов, превысил 2,5 миллиарда рублей. В нынешнем году планируется вывести из тени 30,1 тысячи человек, - сказала она.

Ленара Иванова напомнила, что в конце прошлого года были внесены правки в статью 360 Трудового кодекса РФ. Теперь, по ее словам, Гострудинспекция может проверить организацию по любому обращения - даже если теща, у которой зять не оформлен, ее просто назовет. Если факты нелегального трудоустройства сотрудников, все-таки будут выявлены, то на работодателя будут наложены крупные штрафы.