В Башкирии в прошлом году выявили 34 тысячи нелегальных работников
Об этом рассказала министр семьи, труда и социальных отношений Башкирии Ленара Иванова.
Башкирия по итогам прошлого года заняла седьмое место в России по количеству нелегальных работников, в Приволжском федеральном округе регион занимает седьмое место. Об этом в интервью газете «Республика Башкортотсан» рассказала министр семьи, труда и социальных отношений Ленара Иванова. По ее словам, в прошлом году на 300 предприятиях республики было выявлено 34,1 тыс. нелегальных работников, что превышает «контрольный показатель» на 32,2%.
- Всего за три года трудовые отношения оформили 185 тысяч человек. Финансовый результат данной работы, в том числе в виде поступления налогов и страховых взносов, превысил 2,5 миллиарда рублей. В нынешнем году планируется вывести из тени 30,1 тысячи человек, - сказала она.
Ленара Иванова напомнила, что в конце прошлого года были внесены правки в статью 360 Трудового кодекса РФ. Теперь, по ее словам, Гострудинспекция может проверить организацию по любому обращения - даже если теща, у которой зять не оформлен, ее просто назовет. Если факты нелегального трудоустройства сотрудников, все-таки будут выявлены, то на работодателя будут наложены крупные штрафы.
- Понимаю, что оформление по трудовому договору - это нагрузка на работодателя, с ростом МРОТ - дикая нагрузка, расходы возрастают на треть. Но я всегда говорю: когда вы начинаете бизнес, сразу планируете не оформлять людей? Бизнес-план надо строить исходя из легальных отношений. Мои слова многим бизнесменам не понравятся. Но государство свой выбор сделало, оно движется в сторону цивилизованного рынка труда. Давайте это учитывать, когда начинаем работать. Надо понимать и такой момент: если вы не оформляете человека, вы обрекаете его на проблемы в будущем. Вспомните женщин, которые в 1990-е годы вставали за прилавок, ездили с клетчатыми сумками за товаром в Турцию. У них впереди нищета: стажа у них нет, и в трудовой пенсии им откажут. Поэтому только оформление, только легальные отношения, - сказала Ленара Иванова.