В Башкирии к госслужащим смягчили требования по стажу

Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, принятые законы устанавливают требования по стажу в зависимости от групп должностей.

Для высших должностей требуется не менее четырех лет стажа государственной или муниципальной службы или работы по специальности. Ранее необходимый срок был шесть лет или семь лет соответственно.

Для главных должностей – не менее двух лет стажа, ранее было четыре или пять лет.

Для ведущих, старших и младших должностей стаж не будет обязательным требованием. Ранее он составлял две года.

Для муниципальной службы изменения аналогичны.