В Башкирии к госслужащим смягчили требования по стажу

Депутаты регионального парламента приняли сразу два закона, смягчающих требования к стажу республиканских и муниципальных чиновников.
Как сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая, принятые законы устанавливают требования по стажу в зависимости от групп должностей.
Для высших должностей требуется не менее четырех лет стажа государственной или муниципальной службы или работы по специальности. Ранее необходимый срок был шесть лет или семь лет соответственно.
Для главных должностей – не менее двух лет стажа, ранее было четыре или пять лет.
Для ведущих, старших и младших должностей стаж не будет обязательным требованием. Ранее он составлял две года.
Для муниципальной службы изменения аналогичны.
– Смягчение требований к стажу в отношении федеральных госслужащих произошло в декабре прошлого года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 478. Это позволило нам принять аналогичное решение и на региональном уровне, – прокомментировал председатель регионального парламента Константин Толкачев. – Мера своевременная. Излишняя формализация государственной гражданской и муниципальной службы создает сложности с подбором достойных кандидатур на должности, что ведет к стагнации. Зачастую кандидат полностью соответствует рассматриваемой должности, но по формальным признакам не может быть назначен на нее. В итоге госсектор теряет опытных специалистов и управленцев. По той же причине имеются сложности с притоком новых кадров – требования к стажу нередко оказываются непреодолимым препятствием для молодежи. Новые законы во многом снимают эти проблемы.