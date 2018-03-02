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В Башкирии более 1 тыс молодых семей получили поддержку в виде 300 тыс. руб
Сюжеты:
Из зала судаБолеем за нашихВыборы-2018
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В Башкирии более 1 тыс молодых семей получили поддержку в виде 300 тыс. руб

Сегодня, 12:02ОбществоОльга Корзик
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