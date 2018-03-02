В Башкирии более 1 тыс молодых семей получили поддержку в виде 300 тыс. руб
Сегодня, 12:02ОбществоОльга Корзик
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Об этом на круглом столе "Защита семьи, материнства и детства", заявил депутат Госдумы Зариф Байгускаров.
По его словам, еще 1.5 тыс семей сдали документы и вскоре они должны получить такую материальную поддержку.
- Такой поддержки больше нет ни в одном субьекте страны, сказал он.
Напомним, в марте 2017 года Хамитов подписал указ о выплате 300 000 рублей о дополнительных мерах по улучшению демографической ситуации в республике с 1 января 2017 года. Сертификат родители могут потратить на улучшение жилищных условий, погашения долгов по ипотечному кредиту.
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