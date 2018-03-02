Участникам голодовки дольщиков ЖК Цветы Башкирии вызвали скорую

Напомним, 1 марта, объявили голодовку дольщики ЖК «Цветы Башкирии». Об этом «Медиакорсети» сообщила представитель инициативной группы Олеся Ефименко.

По ее словам, приехавшие на место проведения голодовки медики отметили, что у двух участников повысилось давление: 66-летнего Ильдара Абдюкова (150 на 90) и у 85-летнего Рената Хаматдинова (160 на 90). Медики оказали необходимую помощь, сделали уколы.

По словам Олеси Ефименко, голодовка дольщиков бессрочна. Вчера полностью отказались от еды три человека. Строительство жилого комплекса, который находится всего в 15 минутах от центра Уфы, началось в 2014 году. Люди должны были получить свое жилье через два года, но стройка в 2015 году остановилась. А через год компания-застройщик ООО «Башстройкомплект» была признана банкротом.

Здесь планировалось построить 11 домов. На сегодняшний день 5 из них готовы на 95%. Степень готовности остальных оценить сложно: где-то подняты стены, где-то только фундамент. В настоящее время около 400 человек не могут получить свое жилье.