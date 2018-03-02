Слушатели курсов башкирского языка научились стрелять из лука

В Уфе слушатели курсов башкирского языка провели выездное занятие.

Любители башкирского языка собрались в тире лицея 94, где поучились азам стрелкового мастерства у инструктора Юлая Галиуллина. Он рассказал новичкам об истории башкирских лучников, об их героических походах и легендах.

- Некоторые слова Юлай говорил на башкирском языке, и мы сразу их переводили, запоминали, - рассказывает преподаватель курсов Гульназ Юсупова. - Так материал усваивается значительно легче. В планах посетить мастер-классы башкирских мастериц, которые создают национальные украшения, а когда потеплеет, покатаемся на башкирских лошадях.

Напомним, курсы башкирского языка открылись в Уфе в январе этого года. Занятия проходят на базе Арт-клуба. В составе первого потока - краеведы, журналисты, композиторы, блогеры. По словам Гульназ Юсуповой, обучение взрослых башкирскому языку значительно легче по сравнению с уроками в школе.

Кроме того, желающие освоить разговорный башкирский объединились и в онлайн-группе Һаумыһығыҙ («Здравствуйте» - с баш.яз.). Общение в ней ведется исключительно на башкирском языке. Участники делятся в ней полезными ссылками для изучения языка, словарями, пособиями.