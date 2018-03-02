Слушатели курсов башкирского языка научились стрелять из лука
Инструктор Юлай Галиуллин рассказал об истории башкирских лучников и научил натягивать тетеву.
В Уфе слушатели курсов башкирского языка провели выездное занятие.
Любители башкирского языка собрались в тире лицея 94, где поучились азам стрелкового мастерства у инструктора Юлая Галиуллина. Он рассказал новичкам об истории башкирских лучников, об их героических походах и легендах.
- Некоторые слова Юлай говорил на башкирском языке, и мы сразу их переводили, запоминали, - рассказывает преподаватель курсов Гульназ Юсупова. - Так материал усваивается значительно легче. В планах посетить мастер-классы башкирских мастериц, которые создают национальные украшения, а когда потеплеет, покатаемся на башкирских лошадях.
Напомним, курсы башкирского языка открылись в Уфе в январе этого года. Занятия проходят на базе Арт-клуба. В составе первого потока - краеведы, журналисты, композиторы, блогеры. По словам Гульназ Юсуповой, обучение взрослых башкирскому языку значительно легче по сравнению с уроками в школе.
Кроме того, желающие освоить разговорный башкирский объединились и в онлайн-группе Һаумыһығыҙ («Здравствуйте» - с баш.яз.). Общение в ней ведется исключительно на башкирском языке. Участники делятся в ней полезными ссылками для изучения языка, словарями, пособиями.
В мире насчитывается свыше 1,2 млн носителей башкирского языка. По данным Всероссийской переписи населения, в России башкирским языком владеют 1 152 404 человек, из них: 977 484 башкир, 131 950 татар, 20 258 русских, 6 276 чувашей, 3 211 марийцев, 1 953 казаха, 1 630 удмуртов, 1 279 узбеков и 8 363 лица других национальностей.