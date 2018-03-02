Погода на выходные в Уфе: зима пока не сдает позиции

По прогнозам метеорологов, сегодня днем, 2 марта, воздух прогреется до −12°. Будет солнечно, небольшой снег.

В ночь на субботу вновь похолодает до −20°, днем будет теплее - до −13°. В воскресенье днем - −9°, ночью −12°.