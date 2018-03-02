Погода на выходные в Уфе: зима пока не сдает позиции

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В ближайшие три дня в Уфе погода изменится незначительно. Будет достаточно морозно и снежно.
По прогнозам метеорологов, сегодня днем, 2 марта, воздух прогреется до −12°. Будет солнечно, небольшой снег.
В ночь на субботу вновь похолодает до −20°, днем будет теплее - до −13°. В воскресенье днем - −9°, ночью −12°.
Все выходные сохранится солнечная погода с небольшим снегом.
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