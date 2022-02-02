В Уфе пациенты с ковидом вынуждены ходить в поликлиники за продлением больничного

Анна рассказала, что на горячей линии по коронавирусу ей не помогли. В связи с этим у нее появился выбор: выходить на работу, где она может заразить коллег, или отправится в поликлинику. Она выбрала последнее и в результате столкнулась с гигантской очередью в отдельный кабинет для пациентов с ОРВИ и COVID-19.