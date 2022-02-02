В Уфе пациенты с ковидом вынуждены ходить в поликлиники за продлением больничного

В Уфе пациенты с ковидом вынуждены ходить в поликлиники за продлением больничного

В Уфе пациенты с ковидом вынуждены ходить в поликлиники за продлением больничного

Сегодня, 21:07
Общество
Фото: pxhere.com
Вторую неделю подряд по понедельникам в Уфе собираются длинные очереди в поликлиниках. По словам местных жителей, большинство посетителей «красной зоны» — пациенты с коронавирусом.

Опытом простаивания в такой очереди поделилась уфимка Анна С. По ее словам, она заразилась коронавирусом и ей предписано оставаться дома до выздоровления. Однако для повторного ПЦР-теста и продления больничного ей пришлось приходить в свою поликлинику, передает »КП-Уфа».

Анна рассказала, что на горячей линии по коронавирусу ей не помогли. В связи с этим у нее появился выбор: выходить на работу, где она может заразить коллег, или отправится в поликлинику. Она выбрала последнее и в результате столкнулась с гигантской очередью в отдельный кабинет для пациентов с ОРВИ и COVID-19.

«Почему нельзя организовать работу с такими как я дистанционно?», — возмутилась Анна.

В Минздраве Башкирии в ответ на этот вопрос сообщили, что тема продления больничного листа дистанционно, без посещения поликлиники, сейчас находится на стадии обсуждения. Там добавили, что до конца недели эта инициатива может быть реализована.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы