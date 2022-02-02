В поликлинике № 43 в Уфе для всех жителей Сипайлово открыли общую «красную зону»

В поликлинике № 43 в Уфе для всех жителей Сипайлово открыли общую «красную зону»
В поликлинике № 43 в Уфе для всех жителей Сипайлово открыли общую «красную зону»
Сегодня, 16:44ОбществоИрина ДеревянчукФото: ufacity.info
О том, что целая поликлиника № 43 будет перепрофилирована под работу с пациентами с коронавирусом 2 февраля сообщили в пресс-службе мэрии.

Завтра, 3 февраля поликлиника № 43 в Уфе начнет по новому принимать пациентов, которыми теперь будут все жители района Сипайлово, которые заподозрят у себя коронавирус. Из-за взрывного роста заболеваемости коронавирусом на базе отделения поликлиники по улице Жукова, 4/1 будет работать местная красная зона. все жители самого большого в Уфе района смогут обращаться в реорганизованную больницу с температурой и другими симптомами коронавируса.

Отдельно в мэрии уточнили, что в здании будет организовано два отдельных входа в здание в зависимости от того подозревает ли у себя горожанин коронавирус или имеет подтвержденный диагноз. В том же здании жители Сипайловы могут сдать мазок и пройти ПЦР-тест.

Фото:ufacity.info

Существовавший прежде фильтр-бокс на улице Рыльского, 10 свою работу с завтрашнего дня прекращает. Там будут осуществлять прием узкие специалисты. Кроме хирургического отделения, медики которого будут принимать в поликлинике № 43, но вход туда будет обустроен отдельно от “красных зон”. В этом же здании на Рыльского можно сдать все анализы, кроме ПЦР-теста на коронавирус, который для всех централизованно можно сдать в поликлинике № 43.

Вакцинацию желающие жители Сипайлово могут пройти в третьем медучреждении. Проводится она в обычном режиме по адресу улица Королева, 2/2.

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