В Башкирии родителей попросили не водить своих детей в некоторые общественные места

В Башкирии родителей попросили не водить своих детей в некоторые общественные места
В Башкирии родителей попросили не водить своих детей в некоторые общественные места
Сегодня, 13:29ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
Просьба касается несовершеннолетних, которые на данный момент находятся на карантине. Главный санитарный врач Башкирии отметил, что это связано с необходимостью остановить ежедневный прирост заболевших детей.

В Башкирии родителей детей просят не водить их в торговые центры, секции и кружки. Такую просьбу озвучила главный санитарный врач Анна Казак, об этом сообщает «Башинформ».

Это связано с необходимостью не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Просьба касается несовершеннолетних, которые находятся на карантине. Просьба касается несовершеннолетних, которые на данный момент находятся на карантине. Как сообщает Казак, такие меры связаны с тем, что важно не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции.

Ранее стало известно, что больше двадцати школ Башкирии с 1 по 7 февраля будут обучаться в онлайн-формате. В случае, если темпы заболеваний не сократятся, дистанционное обучение будет продлено. Пока что власти осуществляют ежедневный мониторинг, чтобы отслеживать ситуацию по заболевшим детям.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы