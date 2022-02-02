В Башкирии родителей попросили не водить своих детей в некоторые общественные места

Просьба касается несовершеннолетних, которые на данный момент находятся на карантине. Главный санитарный врач Башкирии отметил, что это связано с необходимостью остановить ежедневный прирост заболевших детей.

В Башкирии родителей детей просят не водить их в торговые центры, секции и кружки. Такую просьбу озвучила главный санитарный врач Анна Казак, об этом сообщает «Башинформ». Это связано с необходимостью не допустить распространения новой коронавирусной инфекции. Просьба касается несовершеннолетних, которые находятся на карантине. Просьба касается несовершеннолетних, которые на данный момент находятся на карантине. Как сообщает Казак, такие меры связаны с тем, что важно не допустить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что больше двадцати школ Башкирии с 1 по 7 февраля будут обучаться в онлайн-формате. В случае, если темпы заболеваний не сократятся, дистанционное обучение будет продлено. Пока что власти осуществляют ежедневный мониторинг, чтобы отслеживать ситуацию по заболевшим детям.

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