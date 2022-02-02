В Башкирии новый антирекорд, впервые выявлено 1205 новых случаев COVID-19 в сутки

В Башкирии новый антирекорд, впервые выявлено 1205 новых случаев COVID-19 в сутки
В Башкирии новый антирекорд, впервые выявлено 1205 новых случаев COVID-19 в сутки
Сегодня, 15:21ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
Взрывной рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в официальной статистике Оперштаба по коронавирусу на 2 февраля.

Рост новых случаев заболеваний коронавирусом за минувшие сутки оказался действительно взрывным. Еще за сутки до, по данным на 1 февраля в Башкирии было зарегистрировано 982 новых случая в сутки. Учитывая более 1000 новых случаев за прошедшие сутки число заболевших коронавирусом в регионе с начала пандемии превысило 134 265 человек.

Выздороветь за прошедшие сутки от коронавируса удалось 513 пациентам, при этом всего с начала пандемии выздоровели в республике 122 230 человек.

Вчера, 1 сентября Mkset сообщал о том, что в Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов. По данным на 31 января в день госпитализировано в Башкирии было 124 человека, по данным же на 1 февраля 429 пациента был госпитализированы за отчетные сутки. По данным на сегодня, 2 февраля количество госпитализаций с коронавирусом в Башкирии снизилось до 299 в сутки.

Смертность от коронавирусной инфекции за последние сутки в Башкирии осталась без изменений. Также как и по данным на 1 февраля, по данным на 2 февраля от коронавируса в регионе за сутки скончались еще 18 человек.

В Башкирии первый компонент вакцины от коронавируса получили 2 371 970 человек, полностью завершили свою иммунизацию 2 210 813 человек. В начале нынешней недели, на оперативке в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров сообщил о том, что Башкирии до появления у нее коллективного иммунитета осталось провести вакцинировать менее 100 тысяч жителей. В ходе оперативки Радий Хабиров перечислил и города, которые своими показателями вакцинации "тянут вниз" всю Башкирию. Среди них оказались Белорецк, Кумертау, Октябрьский и Сибай.

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