В Башкирии новый антирекорд, впервые выявлено 1205 новых случаев COVID-19 в сутки

Вчера, 1 сентября Mkset сообщал о том, что в Башкирии почти в четыре раза возросло количество госпитализаций COVID-пациентов. По данным на 31 января в день госпитализировано в Башкирии было 124 человека, по данным же на 1 февраля 429 пациента был госпитализированы за отчетные сутки. По данным на сегодня, 2 февраля количество госпитализаций с коронавирусом в Башкирии снизилось до 299 в сутки.