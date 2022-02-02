В Башкирии на руководство хлебозавода завели дело из-за сокрытия 7 миллионов рублей

По мнению следствия руководство предприятия на протяжении трех месяцев, с мая по июль 2021 года выводила деньги задолжавшего налоговой предприятия через расчетные счета контрагентов. Такое движение средств было обусловлено тем, что операции по счетам предприятия приостановили налоговики, по причине того, что у предприятия на тот момент имелась налоговой задолженностью более 7 миллионов рублей.