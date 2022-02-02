Трутнев: Приморье привлекает до 70% от общего объема инвестиций всего Дальнего Восток

Во Владивостоке прошло совещание по преференциальному режиму для Курильских островов. В нем участвовал полпред президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, заявивший, что соответствующий закон может вступить в силу уже через пару месяцев.

Полпред отметил, что в соответствии с этим законом инвесторы, вкладывающие средства в развитие Курил, на 5 лет освобождаются от проверок и на 20 лет - от налогов. Также им будут доступны другие льготы, пишет primamedia.ru. Курильские острова сделают свободной таможенной зоной, что означает отсутствие НДС на товары из третьих стран. Кроме этого, будут существенно снижены страховые взносы. По мнению Трутнева, в настоящее время инвестирование в ДФО идет без препятствий, при этом 70% от всех средств привлекает Приморье. ТОР и свободный порт воплощают в жизнь около 2000 инвестпроектов. В строительство и модернизацию вложено более 400 млрд рублей. Регион получил 40 000 новых рабочих мест. На совещании были рассмотрены конкретные инвестпроекты. Так, консорциум турецких компаний Selva Gida и Imas планирует построить в Приморье элеватор для хранения 100 000 тонн зерновых и организовать мукомольное производство. А на базе школы олимпийского резерва “Белая гора” в Арсеньеве планируется создание международного горнолыжного курорта. Помимо этого, обсуждались проекты в логистике, обрабатывающей и других отраслях. Юрий Трутнев подчеркнул, что создание преференциальных режимов на Дальнем Востоке уже окупилось. Поддержка бизнеса и точечная работа с инвестпроектами дала бюджету 42 млрд рублей. Эти средства направляются в первую очередь на социальные объекты: дороги, школы и многое другое.

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