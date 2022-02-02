Студенты-медики на работе, ограничения в мечетях и COVID-рекорд. Итоги дня в Башкирии

Студенты-медики на работе, ограничения в мечетях и COVID-рекорд. Итоги дня в Башкирии
Студенты-медики на работе, ограничения в мечетях и COVID-рекорд. Итоги дня в Башкирии
Сегодня, 20:44ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
В Башкирии 2 февраля произошло немало событий, вспомним самые важные из них.

Буквально на днях в свете взрывного роста заболеваемости коронавирусом на передовую линию борьбы с инфекцией вышли студенты медики. И студенты БГМУ и врачи откровенно рассказали Mkset о том, что же происходит в коронавирусом в медучреждениях Уфы и Башкирии.

2.02.2022 очередная красивая зеркальная дата. В Башкирии в эту красивую дату 100 пар решили зарегистрировать свой брак. 43 свадьбы из 100 отпразднуют в Уфе.

Еще немного, которых на самом деле зеркальная дата принесла не мало. Так сегодня стало известно о том, что ремонт памятника Салавату Юлаеву в Уфе обойдется бюджету в 8,5 миллионов рублей. Примечательно, что благоустройство символа Уфы в процессе торгов уже успело подешеветь на 1,5 миллиона рублей.

Из-за коронавируса муфтий Башкирии обратился к верующим мусульманам с просьбой не посещать мечети, а молиться дома. Все из-заа коронавируса, отдельно хазрат Айнур Биргалин призвал воздержаться от посещения мечетей старшее поколение, для которого коронавирус представляет особую опасность.

Прокуратура Башкирии разрешила проверки «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал» со второй попытки. Вчера из-за ряда недочетов надзорное ведомство отказало Росприроднадзору в разрешении на проведение внеплановой проверки на вышеуказанных предприятиях, однако в РПН недочеты исправили и повторно обратились в прокуратуру Башкирии, где разрешение получили.

В Башкирии в ДТП с легковушкой и машиной медиков из Бакалинской ЦРБ пострадала водитель авто и трое детей, двоих пришлось госпитализировать. Женщине, которая находилось за рулем, зажало ногу. Еще двум несовершеннолетним участникам ДТП также потребовалась медпомощь и госпитализация. Позже СК Башкирии сообщил о том, что ходатайствует о передаче материалов дела в ведение следкома.

Очередное известие с коронавирусного фронта – депутаты парламента Башкирии передали свои служебные автомобили медикам для поездок на вызовы и оказания волонтерской и благотворительной помощи населению. Как сообщил председатель парламента Константин Толкачев, такое решение принимается не в первый раз. Он отметил, что на данный момент машины переданы Минздраву Башкирии и будут использованы для выездов врачей и волонтерских мероприятий.

Также сегодня в Башкирии был зафиксирован новый антирекорд, впервые с начала пандемии в регионе было выявлено 1205 новых случаев COVID-19 в сутки. Полная коронавирусная статистика на сегодня здесь.

А еще сегодня полиция в Ижевске задержала двоих подозреваемых в вооруженном нападении на банк в Уфе, которое произошло 26 декабря 2021 года.

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