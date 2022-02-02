Студенты-медики на работе, ограничения в мечетях и COVID-рекорд. Итоги дня в Башкирии

Еще немного, которых на самом деле зеркальная дата принесла не мало. Так сегодня стало известно о том, что ремонт памятника Салавату Юлаеву в Уфе обойдется бюджету в 8,5 миллионов рублей. Примечательно, что благоустройство символа Уфы в процессе торгов уже успело подешеветь на 1,5 миллиона рублей.