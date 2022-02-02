СК ходатайствует о передаче материалов по факту ДТП в Башкирии, где пострадали дети

СК ходатайствует о передаче материалов по факту ДТП в Башкирии, где пострадали дети
СК ходатайствует о передаче материалов по факту ДТП в Башкирии, где пострадали дети
Сегодня, 18:24ОбществоИрина ДеревянчукФото: МЧС по Башкирии
Следователи попросили у прокуратуры передать им расследование по факту ДТП между легковушкой и автомобилем медиков, о чем 2 февраля сообщил следком Башкирии.

Следственное управление направило ходатайство прокурору Бакалинского района Башкирии о передаче материалов по факту ДТП в Бакалинском районе в следком для дальнейшего расследования произошедшего. Произошло дорожное происшествие сегодня, 2 февраля на трассе Белебей-Туймазы- Бакалы. в ДТП попала легковая машина и автомобиль медслужбы Бакалинской ЦРБ.

Известно, что медики в ДТП не пострадали, уточняется и то, что пациентов в медицинском транспорте не было. В минздраве Башкирии Mkset сообщили, что медики ехали с вызова. Куда серьезнее пострадала водитель легковушки, которую зажало в авто, она была госпитализирована. Также пострадали в данном ДТП шестеро человек, включая троих несовершеннолетних. Двое мальчиков 2007 и 2015 годов рождения после осмотра также как и водитель легковушки были госпитализированы в Туймазинскую ЦРБ.

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