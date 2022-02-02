На Восточном въезде в Уфе начали надвижку самого протяженного эстакадного моста

На Восточном въезде в Уфе начали надвижку самого протяженного эстакадного моста
На Восточном въезде в Уфе начали надвижку самого протяженного эстакадного моста
Сегодня, 19:07ОбществоИрина ДеревянчукФото: Vk.com / Радий Хабиров
О старте работ по надвижке пролетного строения эстакадного моста на Восточном выезде, который произошел сегодня, 2 февраля сообщил в своих соцсетях Радий Хабиров.

На своей странице в социальной сети Радий Хабиров сегодня, 2 февраля поделился с аудиторией важной и хорошей новостью о ходе работ на Восточном выезде Уфы. Глава региона побывал на объекте и дад начало работам по строительству эстакадного моста, который станет самым большим по протяженности по всей Башкирии. По данным главы Башкирии Радия Хабирова длина сооружения составит без малого 3 километра, а именно 2,7 километра, держаться оно будет на 72 опорах, которые между тем позволят сохранить реку Уфу судоходной.

Хабиров в своем посте подчеркнул важность проекта и самого объекта для Уфы. Ведь когда Восточный выезд начнет полноценно функционировать, он сослужит городу отличную службу, а именно уведет транспортные потоки с главных магистралей города, снизит загрузку дорог транспортом и даст толчок для развития новых территорий в округе столицы, известную как Зауфимье.

Не забыл Радий Хабиров похвалить объект за неустанную работу на нем, которая ведется при любых погодных условия, строго соблюдая сроки строительства, что позволяет говорить о своевременной реализации крупнейшего инфраструктурного проекта в ПФО к 450-летию Уфы, которое будет отмечаться в 2024 году.

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