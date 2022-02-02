Муфтий Башкирии попросил жителей не посещать мечети из-за COVID-19

Муфтий Башкирии попросил жителей не посещать мечети из-за COVID-19
Муфтий Башкирии попросил жителей не посещать мечети из-за COVID-19
Сегодня, 11:19ОбществоАнастасия ДенисенкоФото: 1MI
В частности, хазрат Айнур Биргалин призвал оставаться дома старшее поколение, так как они находятся в зоне риска в связи с эпидемией.

В Башкирии жителей попросили не посещать мечети из-за большого количество заболевших ковидом. Просьбу озвучил муфтий республики хазрат Айнур Биргалин.

Он попроси жителей на некоторое время перестать посещать мечети из-за сложной эпидимиологической ситуации с коронавирусом. Свои слова он адресовал в частности людям старшего поколения, которые особенно уязвимы и находятся в группе риска. Хазрат попросил их никуда не выходить и молиться дома.

Ранее мы писали о том, как власти готовятся к пятой волне эпидемии коронавируса. Совсем недавно чиновники ужесточили антиковидные меры и ввели новые ограничения, а жителям республики порекомендовали на время полностью уйти на удаленку. В Башкирии также продолжают призывать население делать прививку от ковида, ведь пройдя вакцинацию, можно будет избежать осложненной формы болезни.

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