Корпоративный call-центр по COVID-19 ПЦБК уже второй год работает в Пермском крае

В Пермском крае уже второй год открыт корпоративный call-центр по COVID-19 группы предприятий «ПЦБК». Его работу запустили еще в апреле 2020 года.

За весь период работы операторы рассмотрели примерно 12 тыс. заявок от работников предприятия. Благодаря этому сократилась нагрузка на систему здравоохранения Прикамья. Операторы осуществляют прием звонков от сотрудников обеих производственных площадок с 8:00 до 22:00, пишет Properm.ru. Помимо получения консультации работникам доступно сделать ПЦР-тестирование, получить удаленную консультацию по лечению. Для этого предприятием были заключены договоры с тремя частными медцентрами. ГП «ПЦБК» также сотрудничает с поликлиникой №4 горбольницы №6 в Голованово, где располагается основная производственная площадка компании. Медики приезжают на тестирование к работникам предприятия в Пермь, Добрянку, Кунгур и деревни Пермского района. В медпунктах компании также есть запас ПЦР-тестов для персонала. В общей сложности за двухгодовой период было сделано свыше 12,3 тыс. тестирований. Также сотрудники придерживаются социальной дистанции, носят маски, используют санитайзеры, проводят санитарную обработку транспорта после окончания каждого рейса. Гендиректор ГП «ПЦБК» Юрий Марков отметил, что безопасность и здоровье персонала – важнейшая ценность. При этом из-за непростой ситуации с заболеваемостью половины административного персонала было принято решение отправить их на удаленку: «Работа call-центра позволяет нам своевременно реагировать на вспышки ковида, пресекать их. В результате 80% инженерно-технического и производственного персонала не покидает своих рабочих мест и обеспечивает бесперебойную работу машин и оборудования. Неплохими темпами продвигается вакцинация от коронавируса, прививки сделали 80% от общего количества работников». На предприятии также ежегодно проводятся медосмотры. Они проходят даже в условиях пандемии.

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