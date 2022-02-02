Абрамченко анонсировала новый федеральный проект по экомониторингу

О новом проекте рассказала вице-премьер Виктория Абрамченко. По ее словам, новая система будет собирать информацию об экологии на всей территории Российской Федерации. Уже к 2030 году она свяжет реальные данные о состоянии почвы, воды, воздуха, недр, в том числе полученные из разных систем. Кроме этого, в новую систему будет поступать информация об источниках вредного воздействия на природу, выбрасывающих парниковые газы в атмосферу, и не только, пишет rg.ru.
Вице-премьер подчеркнула, что оперативное реагирование на экологические проблемы и тем более предотвращение экокатастроф невозможно без единого информационного ресурса. Он объединит данные, получаемые от госструктур и из других источников, необходимые для формирования объективной экологической картины. Это будут реальные данные о загрязнении воды, воздуха, почвы в России. Отвечать за реализацию проекта будет ППК “Российский экологический оператор”.
Уже в этом году необходимо сформировать нормативную основу информационной системы. Кроме этого, предстоит запустить пилотный сервис, который будет включать в себя систему мониторинга выбросов в больших промышленных городах России. Данные мониторинга будут доступны в онлайн-режиме. Позже этот механизм будет расширен и на другие города, участвующие в государственном проекте “Чистый воздух”.
К 2024 году предстоит создать единую информационную систему и предусмотреть ее интеграцию в другие системы госорганов. На этом этапе будет также обеспечен доступ к системе не только для юридических, но и для физических лиц.
Руководитель ППК "РЭО" Денис Буцаев отметил, что система экомониторинга состоит из нескольких блоков: правового, информационного, организационного и программно-технологического. Последний и будет отвечать за сбор данных о состоянии экологии в Российской Федерации.