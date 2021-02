В Уфе из центра города в микрорайон Дема будут ездить автобусы по новому маршруту. Об этом сообщил замначальника управления транспорта и связи Владимир Петров на оперативном совещании в администрации города.

Автобусы «Башавтотранса» начнут ходить по данному маршруту №14 уже со следующего понедельника – с 8 февраля. Начальной остановкой определили ТСК «Пушкина» в центре города, а конечной остановкой станет микрорайон Серебряный ручей. Напомним, жители жилого комплекса «Цветы Башкирии» просят обратить внимание на их просьбу и также запустить новый маршрут. По словам местной жительницы, им приходится ежедневно доходить по проезжей части до ТЦ «Меги», чтобы добраться до общественного транспорта.

