В Минпросвещении рассказали, как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусом в образовательных учреждениях по регионам.

Как сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал ведомства, всего в 27 школах в 15 субъектах РФ сохраняются карантинные меры из-за превышения порога заболеваемости коронавирусной инфекцией. Уточняется, что карантин объявлен в 0,07% школах страны, на данный момент эти учебные заведения не принимают учащихся, а школьники обучаются дистанционно.

