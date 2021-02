Госсобрание Башкирии приняло поправки в закон «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака в РБ». Электронные сигареты теперь приравнены к обычным.

Спикер парламента Константин Толкачев сообщил, что курение электронных сигарет и других подобный устройств в правовом поле во многом приравнивается к курению обычных сигарет. В связи с этим было принято решение запретить курить бестабачную никотинсодержащую продукцию в общественных местах. Речь идет об остановках, парковках, подземных переходах, а также парках. Закон вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

