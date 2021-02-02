В Башкирии собираются законсервировать мусоропроводы

В 2020 году в 487 образовательных учреждениях было установлено 799 контейнеров для раздельного сбора отходов. В этом году планируется завершить работу. В селах республики установят дуальную систему сбора отходов — сетчатые контейнеры, а в городах — отдельные цветные для бумаги, стекла, пластика и несортированных ТКО.