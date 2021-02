В Башкирии собираются законсервировать мусоропроводы

Вчера премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров провел заседание, на котором обсудили вопрос раздельного сбора мусора.

По словам чиновника, в республике организовали систему вывоза ТКО, поэтому теперь необходимо приступить к его раздельному сбору. К 2024 году республика должна полностью перейти на селективный сбор бытовых отходов, поручил Андрей Назаров. Глава Минприроды РБ Урал Искандаров заверил, что до конца этого года в Башкирии в раздельный сбор ТКО будут вовлечены 70% населения республики. В настоящее время раздельным сбором отходов охвачено 37% жителей. В 2020 году в 487 образовательных учреждениях было установлено 799 контейнеров для раздельного сбора отходов. В этом году планируется завершить работу. В селах республики установят дуальную систему сбора отходов — сетчатые контейнеры, а в городах — отдельные цветные для бумаги, стекла, пластика и несортированных ТКО. Для стимулирования жителей МКД к раздельному сбору ТКО рекомендуется законсервировать мусоропровод, а при строительстве новых домов — отказаться от этих систем на уровне планирования.

