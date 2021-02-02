В Башкирии разыскивается алиментщик, который задолжал сыну 461 тысячу рублей

Ранее мужчина был официально трудоустроен в уфимской строительной компании, однако, проработав там два месяца, уволился. Кроме того, он не платил алименты. Мужчину уклонялся от явки, поэтому его доставили к судебному приставу приводом. Рустама Нуркаева временно ограничили в праве управления транспортом. Его также привлекли к административной ответственности.