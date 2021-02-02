В Башкирии разыскивается алиментщик, который задолжал сыну 461 тысячу рублей

В Башкирии разыскивается алиментщик, который задолжал сыну 461 тысячу рублей

Вчера, 15:51ОбществоАнна КононоваPhoto: ФССП по РБ
Судебные приставы Башкирии разыскивают Рустама Нуркаева, долг которого по алиментам составляет 461 тысячу рублей.

Рустам Нуркаев — уроженец села Татарский Малояз. По решению суда, он должен перечислять одну четвертую часть средств на содержание своего несовершеннолетнего сына.

Ранее мужчина был официально трудоустроен в уфимской строительной компании, однако, проработав там два месяца, уволился. Кроме того, он не платил алименты. Мужчину уклонялся от явки, поэтому его доставили к судебному приставу приводом. Рустама Нуркаева временно ограничили в праве управления транспортом. Его также привлекли к административной ответственности.

Однако мужчина действий к исполнению решения суда не предпринял. Он перестал выходить на связь с судебным приставом, как и перестал появляться по месту регистрации, сообщает пресс-служба ФССП.

В связи с этим Рустама Нуркаева объявили в розыск.

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