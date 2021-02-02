В Башкирии коллекторы и офисы микрозаймов оштрафованы на 2,5 млн рублей

В надзорном ведомстве напомнили о том, что коллекторы могут звонить в строго установленное время - не раньше 8 утра и не позже 22 часов вечера в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выходные и праздники. Звонивший обязан назвать свое имя и должность, а также причину звонка. Также недопустимы любые угрозы и психологическое давление.