В Башкирии коллекторы и офисы микрозаймов оштрафованы на 2,5 млн рублей

По данным службы судебных приставов в 2020 году граждане 560 раз подали жалобы на действия коллекторов и кредитных организаций. Причиной стали слишком частые звонки, текстовые и голосовые сообщения. Помимо этого, коллекторы нередко оказывали психологическое давление и некорректно общались.

В результате работы службы судебных приставов, недобросовестные коллекторы были оштрафованы на 2,5 миллионов рублей. В результате проведенных проверок было возбуждено 80 административных дел, из которых 49 в отношении микрофинансовых организаций, еще 31 в отношении коллекторов. В надзорном ведомстве напомнили о том, что коллекторы могут звонить в строго установленное время - не раньше 8 утра и не позже 22 часов вечера в рабочие дни и с 9 до 20 часов в выходные и праздники. Звонивший обязан назвать свое имя и должность, а также причину звонка. Также недопустимы любые угрозы и психологическое давление.

