В Башкирии депутат отказался от проекта об отчислении студентов за участие в митингах

В Башкирии депутат отказался от проекта об отчислении студентов за участие в митингах

Вчера, 13:17ОбществоАнна КононоваPhoto: pixabay.com
Депутат Госсобрания Башкирии Владимир Нагорный отказался от создания законопроекта, по которому планировалось отчисление студентов из вузов за участие в митингах. Об этом он рассказал в соцсетях.

Парламентарий признался, что за несколько дней выслушал много разных мнений по поводу инициативы. В основном они были отрицательные. Отметим, глава Башкирии Радий Хабиров резко отреагировал на предложение Нагорного, заявив, что это «бессмысленно и вредно». Он добавил, что инициатива не пройдет и не будет вноситься на рассмотрение Госсобрания, а также попросил завершить процесс разработки проекта.

Чтож, нет смысла вносить законопроект на рассмотрение депутатов Госсобрания, поскольку законы вступают в действие после подписания их главой республики, а его мнение известно, сообщил Владимир Нагорный.

Напомним, в конце прошлой недели в СМИ появилась информация о создании законопроекта, который предполагает санкции за участие в митингах. Так, студентов бы ждало исключение из вуза, а школьников — оценка «1» в графе «прилежание» и снижение рейтинга при сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Это бы негативно отразилось при поступлении в университет. Тогда Владимир Нагорный отметил, что исключение студентов из-за митингов — не новость, так как в уставах некоторых учреждений уже есть такой пункт.

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