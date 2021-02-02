В Башкирии 13-летний мальчик получил тяжелые травмы на соревнованиях по борьбе куреш

В Башкирии 13-летний мальчик получил тяжелые травмы на соревнованиях по борьбе куреш

Вчера, 14:35ОбществоКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
В Бакалинском районе Башкирии Следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования 13-летнего спортсмена. После соревнований его госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что соревнования по национальной борьбе «Куреш» проходили 30 января 2021 года. 13-летний борец в ходе спарринга со сверстников получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спортивное мероприятие проходило в зале спортшколы села Бакалы.

Сейчас сотрудники следственного комитета осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников спортивной школы и зрителей соревнований. Также следователи проверяют документацию и соблюдаемые нормы безопасности. По результатам проверки будет дана правовая оценка.

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