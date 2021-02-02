В Башкирии 13-летний мальчик получил тяжелые травмы на соревнованиях по борьбе куреш

Известно, что соревнования по национальной борьбе «Куреш» проходили 30 января 2021 года. 13-летний борец в ходе спарринга со сверстников получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спортивное мероприятие проходило в зале спортшколы села Бакалы.