В Башкирии 13-летний мальчик получил тяжелые травмы на соревнованиях по борьбе куреш

В Бакалинском районе Башкирии Следственный комитет начал доследственную проверку по факту травмирования 13-летнего спортсмена. После соревнований его госпитализировали в больницу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Известно, что соревнования по национальной борьбе «Куреш» проходили 30 января 2021 года. 13-летний борец в ходе спарринга со сверстников получил множественные травмы и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Спортивное мероприятие проходило в зале спортшколы села Бакалы. Сейчас сотрудники следственного комитета осматривают место происшествия, опрашивают сотрудников спортивной школы и зрителей соревнований. Также следователи проверяют документацию и соблюдаемые нормы безопасности. По результатам проверки будет дана правовая оценка.

