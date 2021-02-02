Уфимка рассказала об отстреле в Дёме домашних животных

Уфимка рассказала об отстреле в Дёме домашних животных

Вчера, 13:11ОбществоАнна КононоваPhoto: ВКонтакте
Жительница Уфы Альбина Н. сообщила, что в Дёме кто-то стреляет в животных. Не исключением стал и её питомец.

Уфимка, в рассказала в социальных сетях, о том, что в микрорайоне Дёма неизвестные расстреливают животных. Со стрелком столкнулся и ее кот, которого в последствии пришлось прооперировать. Врачи извлекли из питомца "свинец", а рентген, по словам Альбины, показал, что в животное действительно стреляли. Женщина предупреждает жителей, чтобы те не выпускали своих питомцев без присмотра и следили за детьми, так как злоумышленники по ее мнению могут навредить и им.

Дорогие демчане, будьте осторожны!!! По Дёме ходят идиоты и стреляют животных, пишет уфимка.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили Mkset, что заявления по таким случаям не поступали.

Отметим, что в комментариях к посту Альбины, жители рассказали свои истории. Например, Екатерина Ф. сообщила, что на улице Магистральной, 4 «живёт такой стрелок — утром из окна по воронам стреляет».

БашкирияЖивотныеДомашние животныеУфа
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