Уфимка рассказала об отстреле в Дёме домашних животных

Уфимка, в рассказала в социальных сетях, о том, что в микрорайоне Дёма неизвестные расстреливают животных. Со стрелком столкнулся и ее кот, которого в последствии пришлось прооперировать. Врачи извлекли из питомца "свинец", а рентген, по словам Альбины, показал, что в животное действительно стреляли. Женщина предупреждает жителей, чтобы те не выпускали своих питомцев без присмотра и следили за детьми, так как злоумышленники по ее мнению могут навредить и им.