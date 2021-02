Следствие организовало проверку информации о запуске светосигнальной ракеты в сторону пассажирского самолета в Тюмени. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на Уральское следственное управления на транспорте СКР.

По данным СМИ, в Telegram-каналах появилась информация, что зеленый заряд был выпущен в сторону борта авиакомпании Utair, который следовал из Уфы в Тюмень. Самолет в этот момент якобы заходил на посадку в аэропорт «Рощино». В авиакомпании изданию сообщили, что не владеют такой информацией. Напомним, 26 января в аэропорту Сургута произошла задержка рейса в Уфу. Причиной стала техническая неисправность самолета авиакомпании Utair. Вылета тогда ожидали 108 пассажиров.

