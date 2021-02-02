Проект межвузовского кампуса в Демском районе Уфы разработают за 25,6 млн рублей

На выполнение проектных работ изначально было выделено 30 миллионов рублей. Однако в ходе аукциона участники снизили стоимость контракта. Так, ООО «Промэкобезопасность» предложило разработать проект за 29 миллионов рублей, АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана» — за 25,6 миллиона рублей и стала победителем.
Планируется, что работы закончатся 31 марта.
Отметим, что строительство кампуса проводится под работу Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что в этом году будет определен подрядчик уже для строительства объекта.