Проект межвузовского кампуса в Демском районе Уфы разработают за 25,6 млн рублей

Определился подрядчик для выполнения проекта межвузовского студенческого кампуса в Демском районе Уфы. Заказчиком выступило Республиканское управления капитального строительства.

На выполнение проектных работ изначально было выделено 30 миллионов рублей. Однако в ходе аукциона участники снизили стоимость контракта. Так, ООО «Промэкобезопасность» предложило разработать проект за 29 миллионов рублей, АНО «Институт развития городов и сел Башкортостана» — за 25,6 миллиона рублей и стала победителем. Планируется, что работы закончатся 31 марта. Отметим, что строительство кампуса проводится под работу Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. Ранее глава Башкирии Радий Хабиров сообщал, что в этом году будет определен подрядчик уже для строительства объекта.

