На Учалинском ГОКе запущен автоматический учет шахтных и подотвальных вод

«Раньше мы производили учет поступающей воды по наработке насосного оборудования – объемы высчитывали за смену, исходя из производительности насосов. Теперь данные о том, сколько кубометров воды ежечасно к нам поступает, можно посмотреть в любой момент на экране компьютера», - пояснил начальник станции нейтрализации Узельгинской промплощадки Анатолий Гущин.