На Учалинском ГОКе запущен автоматический учет шахтных и подотвальных вод

В рамках реализации проекта по внедрению автоматизированной системы технического учета энергоресурсов (АСТУЭ) на Учалинском ГОКе (предприятие сырьевого комплекса УГМК) смонтированы и введены в работу узлы учета шахтных и подотвальных вод на Учалинской и Межозерной промплощадках.

В камерах учета установлены расходомеры, заведенные в специальную компьютерную программу, в которой в автоматическом режиме аккумулируются данные о потреблении всех ресурсов на предприятии. Данная система позволяет специалистам комбината одновременно вести онлайн мониторинг и анализ показателей расхода. «Раньше мы производили учет поступающей воды по наработке насосного оборудования – объемы высчитывали за смену, исходя из производительности насосов. Теперь данные о том, сколько кубометров воды ежечасно к нам поступает, можно посмотреть в любой момент на экране компьютера», - пояснил начальник станции нейтрализации Узельгинской промплощадки Анатолий Гущин. Автоматический учет шахтных и подотвальных вод имеет дополнительный положительный эффект в виде оперативного выявления утечек – внезапное снижение объема сигнализирует специалистам о необходимости проверки трубопровода на предмет повреждения. Кроме того, ежечасные точные данные об объемах поступающей на станцию нейтрализации воды, позволят рационально использовать материалы, необходимые для технологического процесса. «Система позволила перейти от ручного сбора показателей к автоматическому, в ней фиксируются параметры работы любой установки, на основании получаемых данных составляются ежесуточные отчеты о расходе всех ресурсов. Такой контроль поможет снизить затраты на ресурсы», - отметил специалист отдела главного энергетика Алексей Семенов. Всего в рамках АСТУЭ в цехах Учалинского ГОКа уже установлено порядка 80 расходомеров – автоматический учет работает в части отопления, горячего водоснабжения, газоснабжения, водоотведения, использования технической (промышленной) воды, производства и потребления сжатого воздуха.

