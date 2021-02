Метели, возврат денег за отопление и глава Минстроя под стражей. Итоги дня в Башкирии

Главные новости Уфы и Башкирии на 2 февраля.

В Уфе на пять дней перекроют участок проспекта Салавата Юлаева. Оказалось, меры приняты в связи с реконструкцией путепровода в створе улицы Заки Валиди. Ограничения на дороге будут действовать с 00:00 до 05:00 часов в ближайшие пять дней, то есть со 2 по 6 февраля. В Уфе снова перекроют часть дороги из-за ремонта путепровода Свершилось! МУП «УИС» готово вернуть жителям 35 млн рублей переплаты за отопление. Их представители сообщили, что 26 января начался прием заявок на перерасчет платежей за отопление. На 1 февраля поступило 10 141 обращение, зарегистрировано и обработано — 1200. Всего планируется принять 20 тысяч обращений. Общая сумма возвратов — 35 миллионов рублей. МУП «УИС» готово вернуть жителям 35 млн рублей переплаты за отопление Необычная история произошла с уфимкой Марией Глик. На нее обрушилось стекло от умной остановки. По словам Марии, её буквально с ног до головы засыпало осколками. Девушка также пыталась получить видеозапись произошедшего от компании «Уфагортранс», которой принадлежат камеры на остановке. Однако там ей отказали, сославшись на то, что видео не предоставляется третьим лицам. Теперь она хочет подать в суд. «Чуть не убило». На жительницу Уфы упала разбившаяся стена «умной» остановки Сегодня, 2 февраля, на территории столицы Башкирии временно ограничили въезд в город грузового транспорта из-за ухудшения погоды. Ограничения введены на дорогах общего пользования по направлениям: Уфа-Шакша-КПМ, Уфа-Жилино, Бирский тракт и Уфа-Затон-КПМ, также на участках автодороги М-7 «Волга» и федеральной трассы М-5 «Урал». В Уфе по решению суда заключен под стражу глава Минстроя Башкирии В Уфе ограничили въезд грузового транспорта из-за снегопада Кировский районный суд Уфы заключил под стражу министра строительства Башкирии Рамзиля Кучарбаева сроком на два месяца. Напомним, чиновник обвиняется в превышении должностных полномочий. Следственные действия начались в рамках уголовного дела по строительству объекта в 2017 году очистных сооружений.

