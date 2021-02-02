Метели, возврат денег за отопление и глава Минстроя под стражей. Итоги дня в Башкирии

Необычная история произошла с уфимкой Марией Глик. На нее обрушилось стекло от умной остановки. По словам Марии, её буквально с ног до головы засыпало осколками. Девушка также пыталась получить видеозапись произошедшего от компании «Уфагортранс», которой принадлежат камеры на остановке. Однако там ей отказали, сославшись на то, что видео не предоставляется третьим лицам. Теперь она хочет подать в суд.