Комитет против пыток проверит действия полиции при задержании митингующих в Уфе

По словам Литвинова, официальных жалоб пока не поступало, однако имеется информация о фактах, когда к участникам митинга сотрудники полиции применяли силу во время задержания. Так, одному из задержанных скрутили руки в автозаке, в другом случае человек был предположительно избит из-за оказанного сопротивления.