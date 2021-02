Комитет против пыток проверит действия полиции при задержании митингующих в Уфе

В Уфе во время проведения несогласованных митингов за действиями сотрудников полиции наблюдали члены регионального отделения Комитета против пыток. Об этом «Эху Москвы в Уфе» сообщил руководитель Евгений Литвинов. Он отметил, что по нескольким эпизодам уже началась проверка.

По словам Литвинова, официальных жалоб пока не поступало, однако имеется информация о фактах, когда к участникам митинга сотрудники полиции применяли силу во время задержания. Так, одному из задержанных скрутили руки в автозаке, в другом случае человек был предположительно избит из-за оказанного сопротивления. Напомним, ранее совет по правам человека Башкирии направил обращение в республиканскую прокуратуру для проверки отдела полиции № 3 в Уфе, где ранее под арестом находился юрист штаба Навального Федор Телин. По его словам, температура в камерах была очень низкой. Мужчину не спасало одеяло, которое ему принесли через час.

